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В ВСУ сформировали единый орган управления медобеспечения

В ВСУ сформировали единый орган управления медобеспечения

В Вооруженных силах Украины сформирован единый орган управление медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление (ГВМУ), сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

      "Согласно общей Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управление медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление", – говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг.

      Основной целью создания новой структуры является налаживание эффективной системы медицинского обеспечения в соответствии с потребностями ВСУ и стандартами НАТО. Также в пресс-службе подчеркнули, что ГВМУ Вооруженных сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Минобороны находится в процессе расформирования.

      В информации подчеркивается, что ГВМУ является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения ВСУ, управления медицинской службой Вооруженных сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины.

      Также отмечено, что ГВМУ подчиняется министру обороны Украины "по вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины".

Временно исполняющим обязанности начальника ГВМУ назначен начальник медицинской службы ВСУ полковник медицинской службы А.Охонько.

Агентство Телевидения Новости

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