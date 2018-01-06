Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в некоторых домах нескольких районов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

Список адресов (по состоянию на 9:00):

Московский район: ул. Гарибальди, 8-а до 20:00 06.01.18 г., ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), пр. Московский, 89 (п. №6, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 34 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 69 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.18 г.

Новообаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 06.01.18 г., ул. Камская 1(п. №3, стояк) до 20:00 09.01.18 г.

Слободской район: ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-11(ч/с), проезд 3-й Зерновой, 8-12 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-10 (ч/с) до 18:00 06.01.18 г., пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 06.01.18 г., ул. Сумская, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.18 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 08.01.18 г.

Агентство Телевидения Новости