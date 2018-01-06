В Харьковской области мужчину сбил поезд

ЧП произошло 5 января около 12:31 на железнодорожной станции «Васищево», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Васищево» пассажирский поезд сообщением «Харьков-Изюм» сбил мужчину, который перебегал через пути.

Погибшим оказался 57-летний житель поселка Васищево.

Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Проверка продолжается.

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