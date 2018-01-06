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В Харьковской области мужчину сбил поезд
ЧП произошло 5 января около 12:31 на железнодорожной станции «Васищево», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Васищево» пассажирский поезд сообщением «Харьков-Изюм» сбил мужчину, который перебегал через пути.
Погибшим оказался 57-летний житель поселка Васищево.
Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
Проверка продолжается.
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