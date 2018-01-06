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Зарегистрироваться на пробное ВНО можно сразу после праздников

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно сразу после праздников

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 9 до 31 января 2018 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Регистрация возможна на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету. 

24 марта состоится тест по украинскому языку и литературе, 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. 

В УЦОКО напомнили, что участие в пробном ВНО является платной услугой, детали о стоимости и прохождения пробного тестирования можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Агентство Телевидения Новости

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