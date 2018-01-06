В Харьковской области задержали мужчину, который находился в розыске
Харьковские правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области
Три года назад 52-летний житель Балаклейского района пытался перевезти в чемодане арсенал боеприпасов. Мужчину задержали на вокзале в Одессе правоохранители.
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и были начаты следственные действия.
Мужчина вину не признавал и утверждал, что чемодан ему не принадлежит. Как там оказались гранаты и патроны различного калибра, он не знает.
Сначала 52-летний мужчина сотрудничал со следствием, но потом перестал являться по вызову и его объявили в розыск.
Правоохранители установили, что разыскиваемый мужчина находится в Балаклейском районе Харьковской области. Они задержали его и доставили к Одесским коллегам.
После проведения всех необходимых процессуальных действий обвинительный акт направят в районный суд.