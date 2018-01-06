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На стадионе из-за скопления болеьщиков обвалилось заграждение. Десятки пострадавших

На стадионе из-за скопления болеьщиков обвалилось заграждение. Десятки пострадавших

В Кувейте состоялся финальный матч Кубка Персидского залива. После матча случилась трагедия

Сама матч между сборными Омана и ОАЭ в основное и дополнительное время завершился вничью 0:0, после чего Оман победил в серии послематчевых пенальти - 5:4.

На трибуне с оманскими болельщиками стадиона "Джабер-эль-Ахмед" в Эль-Кувейте  образовалась давка. Толпа надавила на заграждение, и оно рухнуло. Вслед за заграждением полетели вниз деятки людей.

Пострадало около 40 человек. При этом, к счастью, обошлось без погибших, хотя состояние некоторых раненых очень тяжелое.


Агентство Телевидения Новости

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