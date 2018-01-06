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06.01.2018 15:59
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Футболист удален с поля за празднование гола вместе с болельщиками

Футболист удален с поля за празднование гола вместе с болельщиками

Нападающий поплатился за то, что побежал после гола обниматься с болельщиками

Речь идет о нападающем мадридского "Атлетико" Диего Косте.

В матче 18-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" он сдела на 68-й минуте счет 2:0 и решил отпраздновать этот успех с фанами.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро оценил рвение Косты желтой карточкой. А поскольку она оказалась для футболиста второй в матче, то вслед за желтой арбитр вынул из кармана красную карточку и выдворил Диего Косту с поля.

Остается добавить, что после удаления голы не забивались. "Атлетико" победил - 2:0.


Агентство Телевидения Новости

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