Футболист удален с поля за празднование гола вместе с болельщиками

Нападающий поплатился за то, что побежал после гола обниматься с болельщиками

Речь идет о нападающем мадридского "Атлетико" Диего Косте.

В матче 18-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" он сдела на 68-й минуте счет 2:0 и решил отпраздновать этот успех с фанами.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро оценил рвение Косты желтой карточкой. А поскольку она оказалась для футболиста второй в матче, то вслед за желтой арбитр вынул из кармана красную карточку и выдворил Диего Косту с поля.

Остается добавить, что после удаления голы не забивались. "Атлетико" победил - 2:0.





Агентство Телевидения Новости