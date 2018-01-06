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06.01.2018 17:10
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В Twitter отказались блокировать аккаунты избранных мировых лидеров

В Twitter отказались блокировать аккаунты избранных мировых лидеров

Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором отказалось блокировать аккаунты мировых лидеров.

«Twitter существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии. Избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество», — говорится в тексте официального сообщения.

В компании подчеркнули, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено.

Ранее президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

 

Агентство Телевидения Новости

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