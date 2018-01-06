Другое
Перейти к списку новостей
06.01.2018 20:32
Просмотров: 85

Смертельное ДТП в Чугуевском районе - не разминулись ВАЗ и Mazda

Смертельное ДТП в Чугуевском районе - не разминулись ВАЗ и Mazda

Сегодня в 13-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села Малиновка Чугуевского района столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Mazda 6. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 50-летний водитель Mazda нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон и допустил столкновение с ВАЗом, двигавшимся в направлении Чугуева. 

От полученных травм на месте погибла 50-летняя женщина - пассажир ВАЗа. Двое пострадавших - 61-летний водитель ВАЗа и его 30-летний пассажир - были госпитализированы с травмами грудной клетки и ног. 

Решается вопрос о внесении факта в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются. 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 