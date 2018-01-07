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От небывалых холодов страдают в США около 100 миллионов американцев

От небывалых холодов страдают в США около 100 миллионов американцев

Около 100 миллионов человек столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая наступила на восточном побережье США, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Температура в центре холода опустилась почти до минус 40 градусов по Цельсию, морозы в ряде районов сопровождаются сильным ветром и обильными снегопадами.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую приливную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов.

Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда прибой затопил некоторые улицы, и вода стала замерзать.

Закрыт ряд аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы на вылет отменяются, самолеты, летящие в Нью-Йорк, перенаправляются в другие города.

Медицинские учреждения работают с повышенной нагрузкой в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.

Агентство Телевидения Новости

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