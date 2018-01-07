В Кегичевском районе сгорел дом - есть погибший

6 января в 12:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Школьной, 31 в селе Новая Ивановка Кегичевского района, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горели домашние вещи и стены жилого помещения. Также огнем охвачены были деревянные конструкции крыши дома. Общая площадь пожара составила около 60 кв.м.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины.

В 12:42 пожарные локализовали пожар, в 19:05 полностью ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости