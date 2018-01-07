Казахский лыжник, не поняв вопроса на английском языке, ответил русским матом

Лыжник из Казахстана Алексей Полторанин, победив в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, давал обязательное интервью. Журналист задавал вопросы по-английски.

Полторанин, ответив на первый вопрос, не понял второй. Причем настолько не понял, что ответил русским матом, посетовав, что вопрос задается слишком быстро.

Остается предупредить, что ниже на видео нецензурная лексика из уст казахского лыжника-победителя.





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