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07.01.2018 14:15
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В результате столкновения иранского танкера с китайским судном погибли 32 человека

В результате столкновения иранского танкера с китайским судном погибли 32 человека

Все члены экипажа иранского танкера, который столкнулся с китайским судном на восточном побережье Китая в субботу вечером, погибли, сообщило в воскресенье иранское информационное агентство IRNA.

Начальник Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури сообщил агентству, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и загорелся после столкновения с китайским судном.

Ранее китайские СМИ сообщали, что в результате столкновения танкера судном пропали без вести 32 члена экипажа танкера, включая 30 иранцев и двух граждан Банладеш.

По данным китайского агентства новостей Синьхуа, танкер зарегистрирован в Панаме, а судно - в Гонконге. Они столкнулись около 8:00 по местному времени в субботу в 160 милях к востоку от китайского побережья.

Агентство Телевидения Новости

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