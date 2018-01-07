Другое
Перейти к списку новостей
07.01.2018 15:32
Просмотров: 135

В Харькове мужчина зарезал свою сожительницу

В Харькове мужчина зарезал свою сожительницу

В Харькове в Индустриальном районе 28-летний мужчина убил свою 31-летнюю сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, в рождественскую ночь женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кухонным ножом в грудь.

Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась. Мужчину задержали правоохранители, он находится под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следствие по делу продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 