В Харькове мужчина зарезал свою сожительницу

В Харькове в Индустриальном районе 28-летний мужчина убил свою 31-летнюю сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, в рождественскую ночь женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кухонным ножом в грудь.

Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась. Мужчину задержали правоохранители, он находится под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следствие по делу продолжается.

Агентство Телевидения Новости