В Харькове мужчина зарезал свою сожительницу
В Харькове в Индустриальном районе 28-летний мужчина убил свою 31-летнюю сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснилось, в рождественскую ночь женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кухонным ножом в грудь.
Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась. Мужчину задержали правоохранители, он находится под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Следствие по делу продолжается.