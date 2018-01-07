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07.01.2018 14:55
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В 2017 году на награды в Украине потратили более 20 миллионов гривен

В 2017 году на награды в Украине потратили более 20 миллионов гривен

В 2017 году на изготовление государственных наград и памятных знаков в Украине потратили 20,5 миллионов грн.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Государственное управление делами. 

На эти деньги было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента.

Кроме того, было изготовлено  56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Также эти деньги потратили на изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тысяч  футляров к наградам. 

Агентство Телевидения Новости

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