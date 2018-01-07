В Московском районе женщина при семейной ссоре ударила мужа ножом

6 января в полицию поступило сообщение о том, что в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 27-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При выяснении обстоятельств происшествия полицейские задержали 27-летнюю жену потерпевшего.

Правоохранители установили, что между супругами дома возник конфликт. Во время выяснения отношений жена нанесла мужу удар кухонным ножом в грудь. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости