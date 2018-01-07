В Стокгольме возле станции метро взорвалась граната

В результате взрыва на железнодорожной станции Ворбю Горд под Стокгольмом серьезные ранения получили двое человек: мужчина 60 лет и 45-летняя женщина, сообщает местное издание SVT.

Мужчина поднял с пола в переходе подозрительный предмет, который в его руках взорвался. В полиции пока не сообщают, что это было за устройство, и какое взрывчатое вещество в нем использовалось.

"Взрыв был достаточно сильным для того, чтобы пара получила серьезные ранения и была госпитализирована", - сообщил представитель столичной полиции Свен-Эрик Ольсон.

Вероятно в руках у мужчины взорвалась ручная граната, говорится в сообщении.

Сейчас территория вокруг станции метро окружена, на месте работают пожарные, полиция и работники скорой помощи.

Поезда проезжают станцию Ворбю без остановок.

Агентство Телевидения Новости