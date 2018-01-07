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07.01.2018 16:37
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Харьков, Днепр и Донбасс: в России заговорили об оккупации половины Украины

Харьков, Днепр и Донбасс: в России заговорили об оккупации половины Украины

Председатель комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна отказаться от ряда городов, если признает оккупацией период нахождения в составе СССР.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По его словам, речь идет о территориях, которые были "переданы" Украине в советское время.

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", – заявил Калашников.

Накануне директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно признать период пребывания Украины в составе СССР большевистской и коммунистической оккупацией.

Агентство Телевидения Новости

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