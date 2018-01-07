Другое
Перейти к списку новостей
07.01.2018 17:33
Просмотров: 68

Украинские эстафетные сборные остались без наград на этапе Кубка мира в Оберхофе

Украинские эстафетные сборные остались без наград на этапе Кубка мира в Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился этафетами. Квартет женской украинской сборной был весьма близок к тому, чтобы финишировать в призерах. Мужской - крайне далек.

Украинские биатлонистки стали в эстафете пятыми, обойдясь без штрафных кругов, но потратив в общей сложности 12 дополнительных патронов на то, чтобы закрыть все мишени.

А вот украинские биатлонисты с девятью кругами штрафа и 19-ю дополнительными патронами стали лишь одиннадцатыми.

 


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 