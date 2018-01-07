Украинские эстафетные сборные остались без наград на этапе Кубка мира в Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился этафетами. Квартет женской украинской сборной был весьма близок к тому, чтобы финишировать в призерах. Мужской - крайне далек.

Украинские биатлонистки стали в эстафете пятыми, обойдясь без штрафных кругов, но потратив в общей сложности 12 дополнительных патронов на то, чтобы закрыть все мишени.

А вот украинские биатлонисты с девятью кругами штрафа и 19-ю дополнительными патронами стали лишь одиннадцатыми.





Агентство Телевидения Новости