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07.01.2018 17:30
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В Украину идет похолодание и заморозки

В Украину идет похолодание и заморозки

В Украине с начала недели постепенно будет холодать. Арктический воздух принесет похолодание и заморозки  в Украину.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Ночные заморозки ожидаются почти по всей стране.

"В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться", - говорится в сообщении.

В понедельник, 8 января, по всей Украине – облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в западных областях ожидается дождь со снегом и мокрый снег. Теплее будет на юге – 6-8 градусов тепла днем и 3-5 выше нуля ночью.

В центральной части от 2 до 5 градусов тепла днем, ночью – 0-5 тепла.

На Севере, Востоке и Западе, кроме Прикарпатья и Закарпатья, - от -1 до 1 градусов днем, ночью - -1-3 градусов. В Закарпатье теплее – днем 7-9 тепла, 1-3 – ночью.

В Киеве без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днем от -1 до 1 градусов.

А уже во вторник ночные морозы распространятся по всей Украине.

Кроме того, в понедельник существует опасность схода лавин. 

Агентство Телевидения Новости

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