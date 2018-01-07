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07.01.2018 17:10
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В Индонезии на борту самолета нашли новорожденного ребенка в пакете

В Индонезии на борту самолета нашли новорожденного ребенка в пакете

Индонезийская полиция задержала 37-летнюю мать новорожденного ребенка, которого нашли в туалете самолета в международном аэропорту Джакарты.

Об этом сообщили в полиции аэропорта, пишет AFP.

"Она имела нездоровый вид и поэтому не могла быть допрошенной, пока ее не осмотрят медики. Сейчас она в медицинской службе аэропорта", - сообщили в полиции.

Правоохранители подозревают, что Хани, которая работала домработницей в Абу-Даби в течение четырех лет, тайком родила на борту самолета. Через четыре часа после взлета у женщины началось кровотечение, что заставило капитана самолета изменить маршрут.

"Женщина летела эконом-классом, но потом ее перевели в бизнес-класс на место с кислородной маской. Капитан объявил, что мы должны изменить маршрут и лететь в Бангкок", - рассказал информагентству член экипажа.

После приземления в Бангкоке команда медиков зашла на борт, чтобы эвакуировать женщину.  Уже в Джакарте уборщики нашли мертвого младенца, завернутого в пластиковый пакет в ящике одного из бортовых туалетов. 

Агентство Телевидения Новости

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