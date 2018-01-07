Другое
Перейти к списку новостей
07.01.2018 19:13
Просмотров: 91

Бывший футболист "Металлиста" прилетел в Грецию одписывать контракт с ПАОКом

Бывший футболист Металлиста прилетел в Грецию одписывать контракт с ПАОКом

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Марсио Азеведо, выступавший ранее за харьковский "Металлист" прибыл в Салоники, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с местным ПАОКом.

После прохождения углубленного медицинского контроля 31-летний Азеведо подпишет контракт.

На ближайшие полгода он будет отдан "Шахтером" в аренду в ПАОК, после чего греческий клуб получит право выкупа бразильского футболиста.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 