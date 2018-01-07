Бывший футболист "Металлиста" прилетел в Грецию одписывать контракт с ПАОКом

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Марсио Азеведо, выступавший ранее за харьковский "Металлист" прибыл в Салоники, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с местным ПАОКом.

После прохождения углубленного медицинского контроля 31-летний Азеведо подпишет контракт.

На ближайшие полгода он будет отдан "Шахтером" в аренду в ПАОК, после чего греческий клуб получит право выкупа бразильского футболиста.

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