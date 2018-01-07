Папа Римский Франциск позволил матерям кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский Франциск во время долгой церемонии крещение 34 детей в Сикстинской капелле, обратился к присутствующим матерей, сказав, что они могут свободно кормить младенцев грудью прямо в этом помещении, если дети голодные, сообщает Радио Свобода.

"Если они начинают выполнять концерт (плачем), или если им неудобно или им слишком жарко или они плохо себя чувствуют или голодные ... кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", - сказал Папа Франциск.

Во время церемонии, которая длилась более двух часов, Франциск провел обряд крещения 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов.

Папа делал подобные высказывания и раньше. Поскольку в некоторых странах женщины по-прежнему подвергаются преследованиям за кормление грудью в общественных местах.

Отметим, Папское крещение - это ежегодное мероприятие, которое предоставляется детям служащих Ватикана или Римской епархии.

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