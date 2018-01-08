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В Харькове приняли новые тарифы на тепло

В Харькове приняли новые тарифы на тепло

В конце декабря 2017 года в Харькове состоялось заседание НКРЕКП. На открытом слушании были приняты постановления №1529 и №1536, в которых  были утверждены тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой , которые предоставляет  населению КП «Харьковские тепловые сети». Об этом сообщается на сайте КП «Харьковские тепловые сети».

Тарифы на услуги по централизованному отоплению и услуги по централизованному снабжению горячей воды для населения (с НДС):

Централизованное отопление –

 - для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1238,88 грн. за 1 Гкал;

 - для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 31,69 грн. за 1 кв. м в месяц в течение периода предоставления услуги по централизованному отоплению.

Централизованное снабжение горячей воды (с учетом стоимости холодной воды) -

 - при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения - 73,29 грн. за 1 куб. м;

 - при отсутствии полотенцесушителей - 67,74 грн. за 1 куб. м.

Тарифы вступят в действие после опубликования в газете «Урядовый курьер»

Агентство Телевидения Новости

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