В мире прошел традиционный флешмоб "В метро без штанов"

В крупнейших городах мира прошел международный флешмоб «В метро без штанов», участники которого ездили в поездах без штанов и юбок, оставив на себе только остальную одежду.

Акция прошла во многих крупных городах мира: Париже, Мюнхене, Торонто, Нью-Йорке, Праге, Иерусалиме и других.

Традиция кататься в трусах в общественном транспорте ушла из Большого Яблока - во время первого такого флешмоба в 2002 году без штанов в метро проехались семь человек. Теперь этот несколько пикантное мероприятие устраивают сотни людей в разных городах и странах.

Агенство Reuters опубликовало фото с участниками традиционного ежегодного флешмоба “В метро без штанов” - снимки делали в Нью-Йорке (США), Берлине (Германия), Праге (Чехия) и Иерусалиме (Израиль).

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