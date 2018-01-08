В центре Харькова горел дом

7 января в 16:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом здании на переулку Классическому, 106 в Харькове, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что горят помещения на втором этаже и крыша дома на площади 150 м.кв.

По деревянным конструкциям здания огонь начал быстро перебрасываться на соседние помещения здания. Рядом с местом пожара находились три строения, 2 из которых - жилые дома.

В 19:30 пожар локализовали, в 00:55 8 января пожар ликвидировали полностью.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

Жертв и пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости