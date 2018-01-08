В Украине усилили патрулирование на дорогах

В связи с окончанием рождественских праздников подразделения дорожной полиции перевели на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, полицейские ожидают осложнения ситуации на дорогах Украины 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой после отдыха.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил представитель МВД.

Во время празднования Рождества около 25 тысяч правоохранителей были привлечены к обеспечению правопорядка.

Агентство Телевидения Новости