Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 17

В Харьковской области трое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

В Харьковской области трое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

Троих нарушителей государственной границы и их проводника задержали Харьковские пограничники, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Вчера вечером пограничники получили информацию о том, что к границе с РФ движется группа неизвестных. На расстоянии 200 метров от линии госграницы правоохранители задержали нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на выезд из Украины.

Двое задержанных оказались гражданами Грузии, третий - из Азербайджана. Сопровождал их гражданин Украины.

В отношении грузин и азербайджанца правоохранители составили протоколы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Сопровождавшему нарушителей украинцу грозит ответственность за 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 