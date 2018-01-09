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В ОБСЕ призвали не нарушать «рождественское перемирие» на Донбассе

В ОБСЕ призвали не нарушать «рождественское перемирие» на ДонбассеЗаявление Сайдика по поводу прекращения огня в зоне АТО опубликовали 8 января на сайте ОБСЕ.

Посол напомнил об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря — по его мнению, это пример решения «сложных проблем», возможный при наличии политической воли. Мартин Сайдик считает, что стороны конфликта должны «продолжить это позитивное начинание и в дальнейшем работать вместе над укреплением взаимного доверия».

«По случаю празднования православного Рождества и приближающегося Старого Нового Года, я настоятельно обращаюсь к сторонам конфликта с призывом строгого соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, приверженность к которому они подтвердили в Трёхсторонней контактной группе 20 декабря 2017 года, путём обеспечения нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям», — говорится в заявлении Сайдика.

В штабе АТО неоднократно заявляли о нарушении перемирия боевиками в праздничные дни. По данным штаба, за прошедшие сутки в результате обстрелов пострадали трое украинских военных.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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