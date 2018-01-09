В Москве женщина устроила стрельбу по прохожим и машинам

В Пресненском районе Москвы неизвестная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета по прохожим и автомобилям.

Об этом со ссылкой на МВД РФ передает mskagency.ru.

По словам очевидцев, "неадекватная" женщина вела стрельбу из припаркованного автомобиля SsangYong на улице Литвина-Седого.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданку 1970 года рождения, которой принадлежит автомобиль SsangYong. Информация о стрельбе подтвердилась. В ходе осмотра места происшествия сотрудники выявили повреждения различного характера у четырех автомобилей. Собственники машин прибыли в отдел полиции для написания заявления", - сообщили в ведомстве.

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