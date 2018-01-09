Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 55

В Слобожанском из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

В Слобожанском из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

Сообщение о пожаре в жилой двухэтажке в селе Слобожанское Балаклейского района области поступило накануне в 13:38.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в  Харьской области, пожар произошел в квартире на первом этаже. В одной из комнат горел ковер на стене и домашние вещи. Вся квартира была полна дыма. Кроме того, дым через вентканалы и по лестничному маршу начал проникать в квартиры на втором этаже. Жители дома успели своевременно выбежать на улицу, но мужчина 1950 года рождения был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Он ждал помощи на балконе своей квартиры.

Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух.

Площадь пожара составила 18 кв.м. Он был локализова в 14:29, в 15:33 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 