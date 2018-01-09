В «Мегабанке» начали принимать документы на оформление льготных E-ticket

В отделениях уже принимают документы, сообщается на сайте «Мегабанка». Чтобы оформить проездную карту, нужно заполнить анкету и принести ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право на льготу (например, пенсионного, ветерана труда). Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен уже сам льготник, показав соответствующее удостоверение.

Бланк заявления-анкеты можно получить в отделении банка или скачать на его сайте (также предлагается посмотреть образец заполнения).

«Обратите внимание! Бланк заявления должен быть распечатан на одном листе формата А4 с двух сторон», — предупреждают в банке.

Заполненную анкету нужно передать сотруднику банка. Готовый E-ticket также можно забрать в отделении. Тем, кто оставит номер мобильного телефона, придет смс-уведомление о том, что карта готова.

Карта с адресами отделений в Харькове также есть на сайте «Мегабанка».

В горсовете также предупреждали, что льготные билеты — именные, при контроле нужно предъявлять документ, который подтверждает право бесплатного проезда. Если владелец карты передаст её другому человеку, он потеряет льготу.

Крайний срок подачи документов пока не установили: его объявят, когда большинство людей получит билеты. В промежуточном периоде будут действовать те документы, которыми льготники пользовались раньше.

Новую систему оплаты проезда в городском наземном электротранспорте — с помощью электронных карт — запустили в Харькове 1 декабря. С момента запуска терминалы на остановках и валидаторы в транспорте работают частично, а многие кондукторы в трамваях и троллейбусах отказывались принимать оплату картой. Вместе с тем в горсовете назвали начало работы системы успешным. С 1 января к ней должен был подключиться метрополитен, но, по последним данным, инвесторы подготовят терминалы в подземке к февралю.

В бюджете Харькова на 2018 года также заложили деньги на льготный проезд школьников и студентов.

В Харьковской области также обещают ввести единый электронный билет для льготников.

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