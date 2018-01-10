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КПВВ «Станица Луганская» меняет график работы

КПВВ «Станица Луганская» меняет график работыС 10 января КПВВ «Станица Луганская» открыт с 7.00 до 17.00, сообщили в Госпогранслужбе.

Такое решение, поясняют пограничники, принял штаб Антитеррористической операции. Предполагается, что введение нового графика облегчит местным жителям пересечение линии соприкосновения.

Контрольные пункты в конце октября перешли на зимний график. Согласно Временному порядку контроля за перемещением через линию соприкосновения, КПВВ работают без выходных, в летний период — с 6.00 до 20.00, в зимний — с 8.00 до 17.00, осенью и весной — с 7.00 до 18.30.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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