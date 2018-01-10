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В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 10 января, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Александровском, 114 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Шишковской, 16 (п. №1, стояк), пл. Театральной, 4 (стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на въезде Загородном, 3-43, воду должны дать до 13:00; на пр. Тракторостроителей, 160 (п. №4, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), воду включат до 20:00; ул. Юрия Паращука, 13 (п. №2, спаренный стояк), - до 20:00 11 января.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 99, ул. 23 Августа, 75 (п. №1, спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 20:00; на ул. Клочковской, 197 (п. №12, стояк), - до 17:00 11 января.

Агентство Телевидения Новости

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