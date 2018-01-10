Программа помощи Ватикана для переселенцев: первые результаты «Станции Харьков»

Проект, рассчитанный на полгода, идёт уже порядка полутора месяцев. Он предусматривает разные виды помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей, напоминают на «Станции Харьков». Это ваучеры на продукты, лекарства, оплата аренды жилья или коммунальных услуг, закупка дров, угля и обогревателей.

«Людей на пункте много, много всё время, особенно в очереди к информатору и к медицинскому консультанту. Каждый приходит со своей проблемой, и проблемы реально совершенно разные, — рассказали в организации. — Работа набирает обороты. Людей с каждым днем ​​всё больше».

По данным «Станции Харьков», заявки подали (с учётом участников предыдущего проекта) 3153 представителя семей — 8912 человек. К концу 2017 года продуктовые ваучеры выдали и пополнили 589 семьям (1421 человека). Помощь в оплате жилья или коммунальных услуг получили пять семей (10 человек), в закупке дров и угля — 44 (117 человек). Ещё 196 человек получили медицинскую помощь. Примерно 30 семьям помогают оформить документы на медицинскую и продуктовую помощь.

Проект ведётся за средства гранта благотворительной акции Ватикана «Папа для Украины», которая продолжается уже второй год. Акция охватывает пять областей: Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Харьковскую и Киевскую. На сегодняшний день помощь получили около полумиллиона человек.

В декабре стартовал новый этап программы. В Харькове и области её ведут благотворительные организации «Станция Харьков» и «Caritas Spes».

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