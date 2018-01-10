Сегодня 11:51
Просмотров: 79
Харьковские патрульные спасли брошенного на площади Свободы пони
9 января около 2:00 патрульные получили информацию о животном без владельца на площади Свободы.
Как рассказали в пресс-служба патрульної полиции Харькова, прибыв на вызов, полицейские обнаружили пони. Владельца животного на месте патрульным установить не удалось. Полицейские обратились к волонтерам.
Пони передали на ответственное хранение представителю общественной организации "Служба спасения животных".
Загрузка...