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Харьковские патрульные спасли брошенного на площади Свободы пони

Харьковские патрульные спасли брошенного на площади Свободы пони

9 января около 2:00 патрульные получили информацию о животном без владельца на площади Свободы.

Как рассказали в пресс-служба патрульної полиции Харькова, прибыв на вызов, полицейские обнаружили пони. Владельца животного на месте патрульным установить не удалось. Полицейские обратились к волонтерам.

Пони передали на ответственное хранение представителю общественной организации "Служба спасения животных".

Агентство Телевидения Новости

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