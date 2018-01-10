Стартовала регистрация на пробное ВНО

Регистрация стартовала 9 января, сообщается на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Информацию о месте и времени проведения пробного ВНО обещают опубликовать до 1 марта. 24 марта пройдёт тестирование по украинскому языку и литературе, 31 марта — по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. Результаты обещают объявить 30 марта и 6 апреля соответственно.

В Центре напоминают, что участие в пробном внешнем тестировании — добровольное: его проводят, чтобы выпускники ознакомились с тестами и процедурой, психологически настроились и примерно оценили свой уровень знаний.

Участие в пробном тестировании — платное. По информации ХРЦОКО, стоимость — 129 гривен.

«Регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания, — напоминают в Центре. — Результаты пробного тестирования не засчитываются как оценки государственной итоговой аттестации и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в вузы».

Детали можно уточнить на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования в разделе «Пробное ВНО».

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