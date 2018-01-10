"1+1" подал в суд на государство из-за "Сватов"

ООО "Телекомпания Студия 1+1" подало иск против Министерства культуры и Государственного агентства по вопросам кино. В нем истец просит исключить российского актера Федора Добронравова из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Также "1+1" просит отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов.

Судебное заседание состоится 15 февраля.

Напомним, что Добронравов снимается в сериале "Сваты" студии "Квартал 95". В ноябре 2017 года он попал в "черный список" Минкульта. Сотрудники СБУ задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Это привело к тому, что "Сватов" запретили в Украине, так как законодательством предусмотрено, что Госкино долждно отказать в выдаче или прекратить действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Агентство Телевидения Новости