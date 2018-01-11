В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину
В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что недалеко от магазина неизвестный вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.
По информации начальника Новобаварского отдела полиции Сергея Денисенко, потерпевшая предоставила полицейским подробное описание злоумышленника, что помогло полицейским быстро задержать грабителя. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.