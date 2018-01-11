В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что недалеко от магазина неизвестный вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

По информации начальника Новобаварского отдела полиции Сергея Денисенко, потерпевшая предоставила полицейским подробное описание злоумышленника, что помогло полицейским быстро задержать грабителя. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости