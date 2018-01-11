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В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину

В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину

В Новобаварском районе рецидивист ограбил женщину,  сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратилась 29-летняя женщина.  Она рассказала, что недалеко от магазина неизвестный вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

По информации начальника Новобаварского отдела полиции Сергея Денисенко, потерпевшая  предоставила полицейским подробное описание злоумышленника, что помогло полицейским быстро  задержать грабителя. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК  Украины.

Злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит  до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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