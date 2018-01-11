Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 120

Пожар в девятиэтажке на проспекте Гагарина: погибла женщина

Пожар в девятиэтажке на проспекте Гагарина: погибла женщина

10 января в 13:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке на проспекте Гагарина,180 в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 2-м этаже. В одной из комнат квартиры горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Во время  ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1950 года рождения.

В 13:27 пожарные  локализовали огонь и полностью ликвидировали в 13:41.

Причина возгорания устанавливается.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 