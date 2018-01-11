Пожар в девятиэтажке на проспекте Гагарина: погибла женщина

10 января в 13:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке на проспекте Гагарина,180 в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 2-м этаже. В одной из комнат квартиры горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1950 года рождения.

В 13:27 пожарные локализовали огонь и полностью ликвидировали в 13:41.

Причина возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости