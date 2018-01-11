Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 39

В Балаклейском районе мужчина обокрал своего односельчанина

В Балаклейском районе мужчина обокрал своего односельчанина

С заявлением о краже в полицию обратился 32-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

 Мужчина рассказал, что из его гаража исчезли запчасти к автомобилю и металлические изделия.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 39-летний односельчанин потерпевшего.

Мужчина признался в совершении кражи и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Похищенное имущество он  сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит  до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 