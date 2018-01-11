В Балаклейском районе мужчина обокрал своего односельчанина

С заявлением о краже в полицию обратился 32-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина рассказал, что из его гаража исчезли запчасти к автомобилю и металлические изделия.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 39-летний односельчанин потерпевшего.

Мужчина признался в совершении кражи и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости