В Харькове задержали сбытчика наркотиков

Харьковские правоохранители задержали за сбыт наркотиков ранее судимого 46-летнего харьковчанина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник продал незнакомцу за 200 гривен шприц с наркотическим средством - опием ацетилированным.

Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости