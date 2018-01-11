Когда в Харькове полностью заработает система E-ticket: информация департамента

О внедрении системы единого электронного билета и возникших с этим проблемах в эфире передачи «Тема дня» на телеканале «ОТБ» 10 января рассказал директор профильного департамента Сергей Дульфан.

Валидаторы

«На сегодняшний день на 100% осуществляется валидация отлаженно на всём подвижном составе 3-го троллейбусного депо. Полностью подключены валидаторы, но работают пока в тестовом режиме на остальном подвижном составе наземного электротранспорта. Мы планируем, что не позднее 12-15 января эти валидаторы уже будут в рабочем состоянии полностью».

Технические проблемы и вандализм

«Иногда были перепутаны жгуты подключения. Пытались не на те модели нужные жгуты подключить. Иногда мы сталкивались с откровенным саботажем и вредительством, когда эти жгуты резались. То, что на устах у харьковчан — ситуация, связанная с порчей терминалов покупки и пополнения билетов, когда приёмники заливались монтажной пеной.

Порядка 100 терминалов, немного больше, было повреждено, были повреждены вводные устройства терминалов, те, которые принимают купюры, внешние окна, минимально защищённые. И эти блоки были подвергнуты полной замене, отремонтировать их, к сожалению, нельзя. Их можно было только поменять.

На сегодняшний день в городе установлены 325 терминалов, это остановочные пункты наземного транспорта. И 47 терминалов мы планируем установить в ближайшее время в супермаркетах. У инвестора заканчивается договорной процесс с собственниками торгово-развлекательных и торговых центров для того, чтобы разместить терминалы в вестибюлях. Это будут максимально защищённые от внешнего вмешательства терминалы».

Реакция на саботаж

«Во всех депо была проведена работа как с водительским составом, так и с кондукторами. Были объяснены приоритеты города, каким образом должна выполняться работа в сегодняшних условиях переходного этапа, когда параллельно работают и электронные билеты, и бумажные билеты. Случаи негативного отношения к гражданам с электронными билетами существенно уменьшились, однако и сегодня есть обращения граждан, что нерадивые сотрудники не совсем адекватно реагируют на наличие электронной карточки.

Вы знаете, что базовой и главной целью данного проекта является выведение из тени оборота средств за проезд в муниципальном транспорте. Главная задача — обеспечить полноту сборов в городской бюджет средств от проезда».

С жалобами на действия работников электротранспорта Дульфан рекомендует обращаться в депо, к которому относится маршрут, или напрямую в департамент — лучше письменно, но можно оставить жалобу устно по телефону приёмной: 760-75-19.

Оформление льготного E-ticket

«Чтобы получить льготный электронный билет, необходимо обратиться в любое отделение «Мегабанка», любой территориальный центр оказания административных услуг либо в свою районную администрацию. В любом из этих мест находятся анкеты, которые нужно заполнить, приложить к ним копию паспорта, идентификационного кода, удостоверения, дающего право на безоплатный проезд. Сдать эту анкету — и в течение 3-4 недель, по мере заполнения базы и печати карточек, человеку придёт SMS, или ему позвонят на телефон о том, что можно прийти и получить карту.

По отдельным пунктам приёма у нас достаточно большие очереди, и мы не стимулируем дополнительные объёмы сдачи документов. Что касается крайнего времени, то, по оценкам наших специалистов, в течение 3-4 месяцев мы должны закончить процесс выдачи льготных электронных билетов. Всё это время будут работать и одни, и вторые платёжные документы — и электронный билет, и бумажный».

Льгота школьникам

«Мы сегодня столкнулись с вопросом и уже решили его организационно и программно: некоторые дети имеют дополнительные социальные гарантии. Это в первую очередь дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, то есть определенная социальная категория детей, которым даны дополнительные гарантии решением Харьковского городского совета.

Ребёнок получит максимальную льготу, которую город предусмотрел, то есть здесь он может пользоваться одной льготой, а здесь другой — для того, чтобы получить максимальную социальную помощь.

Что касается школьников и студентов, это самая лёгкая для обработки нами льготная категория. Они имеют территориальную привязку к государственному органу. Уже сегодня заключены договоры более чем с 200 школами в городе Харькове. Сюда вошли не только коммунальные учреждения, сюда вошли все школы города Харькова: и частные, и государственные. С ними заключены договоры, но в связи с тем, что дети на каникулах и появятся только 15-20 числа, к договорам будут сформированы приложения в виде списков детей с отметкой по результатам заявлений родителей: кто хочет получить, кто не хочет получить. И если у ребёнка есть дополнительные социальные гарантии, то к этому списку будет подложена копия его или родителей социального удостоверения».

«Электронный билет представляет из себя кусок пластика, в который интегрирован чип. Этот чип многопрофильный, так называемый многокошельковый. Туда можно запрограммировать достаточно большое количество разных функций. Поэтому одним билетом можно будет пользоваться и в метрополитене, и в наземном транспорте. И даже в наземном транспорте этот чип понимает, какому из предприятий он оказывает услугу. В дальнейшем и когда будут подключены автопредприятия, он также сможет и это делать. В принципе мы можем в него запрограммировать любую функцию, которая нам необходима, вплоть до того, что это может быть просто пропуск в ту же школу, как вариант».

Компенсации предприятиям

«В условиях децентрализации бюджетов, когда обязанности компенсации перевозчикам за предоставление льгот легли на местный бюджет, было принято решение, которым был определён круг лиц, которым город, в соответствии с возможностями своего бюджета, может предоставить право безоплатного проезда. Это касается, безусловно, муниципального транспорта, но уже на ближайшей сессии, скорее всего, будет сделано дополнение, если мы успеем пройти все согласования программы, это будет касаться уже и автотранспортных предприятий. Во всяком случае задание на проработку такой команды Харьковским городским советом и мэром города Харькова поставлено.

Предусматривается, что обязанность предоставления льготы будет распространяться не только на субъектов хозяйственной деятельности коммунальной формы собственности, и что компенсация им также будет положена из городского бюджета».

Проезд иногородних льготников и ВПЛ

«Что касается возможности проезда по удостоверениям. Да, в ближайшее время можно будет проехать по удостоверению. Но я хочу обратить ваше внимание, что в тот момент, когда система будет полностью запущена, для того, чтобы проехать по удостоверениям, одного удостоверения будет уже мало.

Вы правильно задали вопрос по поводу области и иногородних граждан. Скажите, пожалуйста, вы платите за квартиру соседа? Это не я определил, так гласит закон: всё, что принимается Харьковским городским советом, имеет отношение к членам громады. Это их деньги на это тратятся. И только они имеют право этим пользоваться. Единственным исключением являются перемещённые лица, которые имеют такие же права, как и члены муниципальной громады.

— Именно в том случае, если они зарегистрированы в Харькове?

Именно так. Именно поэтому в анкете, которая заполняется, в случае, если данные лица являются перемещёнными, они обязаны предоставить документы, подтверждающие регистрацию в городе Харькове.

[...] Если город Харьков включит в себя громаду, допустим, Чугуева, Мерефы, и будут объединены бюджеты (в рамках децентрализации, создания объединённых территориальных громад — ред.), тогда эти люди станут членами нашей громады, будут пользоваться точно такими же правами. На сегодня закон таков и он строг. Это касается не только исполнения общего законодательства, но и бюджетного кодекса.

— Возникает правовая коллизия: государство гарантирует льготы участникам войны, людям с инвалидностью…

Эта та правовая коллизия, тот самый переходной период, о котором мы с вами говорим. Ведь если мы говорим, что государство что-то гарантирует, государство за это должно было платить».

Готовность метро к системе E-ticket

«На сегодняшний день на складе инвестора находится 100% оборудования, необходимого для обустройства турникетов метрополитена для пропуска по новым карточкам. Но у наших граждан есть старые карточки. И старые обязательства Харьковского метрополитена — обеспечить поездки.

В течение ближайших 5-6 дней, не хочу анонсировать, но харьковчане смогут увидеть по два турникета на каждой станции, оборудованные под новые карточки. К сожалению, система работы Харьковского метрополитена такова, что мы обязаны в первую очередь заботиться о безопасности наших пассажиров, а, следовательно, не можем проводить никакие электромонтажные работы днём. Поэтому работы будут проводиться только ночью, и первые устройства будут установлены уже ближайшей ночью.

Да, с 1 февраля мы будем иметь возможность уже новыми карточками рассчитаться в метрополитене. С каждой стороны платформы будут обеспечены пропуски — по два турникета по новой карточке. И, соответственно, под возможность приобретения и пополнения этих карточек будут установлены терминалы во всех вестибюлях.

На первом этапе будут работать и старые, и новые карточки. Поэтапно будут меняться аппараты для бумажных билетов со старых на новые. Они просто другие сами по себе, и пройти можно будет по новым билетам уже по новым турникетам. Что касается старых карточек, то сначала поэтапно мы будем убирать возможность их пополнения, а затем дадим возможность просто «выкататься» на них».

Терминалы для размена

«Было принято решение при разворачивании новой системы, при условии, что у нас есть 49 пунктов входа, установить 49 терминалов с функцией размена денег. То есть помимо того, что там можно будет приобрести билет, там можно будет разменять купюры. Таким образом на каждом из проходных входов в вестибюлях можно будет купить билет и разменять деньги, дополнительно к этому мы планируем установить 25 терминалов — исключительно по продаже. Дополнительно к 49 терминалам для того, чтобы не создавать в наиболее насыщенных пассажирами местах очереди для размена либо покупки».

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