В Харькове суд оставил под стражей захватчика заложников

На заседании суда допросили мать подозреваемого Марию Безух, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. На этом настаивала защита, прокуроры были против.

Суд дал разрешение на допрос. Женщина рассказала, что и она, и сын тяжело болеют. Она подтвердила, что сын принимает препараты — якобы от головной боли.

Посовещавшись, судьи огласили решение: оставить подозреваемого под стражей.

«Резолютивная часть решения суда: решение суда первой инстанции оставить в силе и без изменений», — уточнили в прокуратуре.

40-летний Бладимир Безух Харькова захватил почтовое отделение №13 на улице Шевченко вместе с сотрудниками и посетителями 30 декабря. Никаких чётких требований захватчик не выдвигал, спустя несколько часов отпустил пять человек.

Задержать подозреваемого силовикам помогли сами заложники. Посетитель отделения и трое сотрудниц почты скрутили захватчика и открыли дверь бойцам спецподразделений.

31 декабря Киевский районный суд города Харькова поместил Владимира Безуха под стражу без залога на 60 суток — до 27 февраля.

Подозреваемый заявил, что заранее сделал муляж взрывного устройства, но брать людей в заложники якобы не собирался. Мать Владимира Мария Безух сообщила, что у сына с детства были проблемы с психикой, а своим поступком он хотел обратить на себя внимание.

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