В Украине повысили зарплату учителям

Кабинет министров Украины повысил зарплату украинским учителям. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 11 января.

В абсолютных цифрах показатель зарплат составит отныне 6,5 – 8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории.

По словам премьер-министра Владимир Гройсмана, зарплата вырастет уже с января.

"В этом году украинский учитель получает в среднем еще плюс 1,5 тысяч гривен", - сказал он.

Он подчеркнул, что это уже вторая волна увеличения зарплат.

Также Гройсман обратил внимание на необходимость работы с местными властями о повышении зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.

Агентство Телевидения Новости