Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:40
Просмотров: 30

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое военнослужащих ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое военнослужащих ВСУ

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое получили ранения, один – боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

 "За прошедшие сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные дали агрессору адекватный ответ... Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один - получил боевую травму", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На луганском направлении боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления ВСУ вблизи Троицкого. Особую огневую активность незаконные вооруженные формирования также проявляли в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому велся огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров.

"Несмотря на то, что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, наши защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов из вооружения запрещенного минскими договоренностями", сказано в сообщении.

На донецком направлении боевики нарушали договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 