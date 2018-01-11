Один из лидеров "Металлиста 1925" вернулся в "Колос"

Команда первой лиги украинского футбола "Колос" (Коваливка) начала учебно-тренировочный сбор. В расположении "Колоса" находится и 22-летний полузащитник Егор Чегурко, который последние пять месяцев на правах аренды играл за харьковский "Металлист 1925".

По имеющейся информации, на данный момент клубы не смогли договорится о продлении арендного соглашения.

За "Металлист 1925" Егор Чегурко провел 19 поединков, в которых отметился 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Агентство Телевидения Новости