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Один из лидеров "Металлиста 1925" вернулся в "Колос"

Один из лидеров Металлиста 1925 вернулся в Колос

Команда первой лиги украинского футбола "Колос" (Коваливка) начала учебно-тренировочный сбор. В расположении "Колоса" находится и 22-летний полузащитник Егор Чегурко, который последние пять месяцев на правах аренды играл за харьковский "Металлист 1925".

По имеющейся информации, на данный момент клубы не смогли договорится о продлении арендного соглашения.

За "Металлист 1925" Егор Чегурко провел 19 поединков, в которых отметился 8 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Агентство Телевидения Новости

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