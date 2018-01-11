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В Украине запретили представляющий угрозу для здоровья омыватель стекла

В Украине запретили представляющий угрозу для здоровья омыватель стекла

В Госпродпотребслужбе заявили об обнаружении на украинском рынке опасного для здоровья омывателя стекла "Зимний концентрат-80" LEDOCOOL, в котором была обнаружена добавка в виде метилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по итогам проведенной проверки специалисты установили, что данная продукция представляет "серьезную угрозу здоровью людей".

"Госпродпотребслужба обнаружила распространение на рынке Украины опасной продукции, а именно омывателей стекла "Зимний концентрат - 80" LEDOCOOL, который по результатам экспертизы (испытания) не соответствует требованиям по обеспечению ее безопасности, в частности, требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу здоровью людей, которые приобрели и / или намерены приобрести такую ​​продукцию", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве приняли решение изъять из обращения омыватель стекла данного производителя и запретить его распространение на украинском рынке.

 

Агентство Телевидения Новости

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