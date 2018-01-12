При пожаре в Дергачах из дома эвакуировали пятерых людей

11 января в 14:08 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Дергачах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Из сообщения стало известно о том, что плотный дым выходит из квартиры на 4-м этаже и заполняет лестничную клетку.

Прибывшие на вызов спасатели провели разведку пожара и установили, что в одной из комнат квартиры горел диван на площади 5 кв.м. Людей в квартире не было.

Задымление, которое образовалось в процессе горения, грозило жителям 5-го этажа. Спасатели вывели на свежий воздух 5 человек, которые попадали в зону задымления.

В 14:35 огонь локализовали, а в 14:50 полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара неосторожность при курении. Вероятно, хозяин квартиры не погасил полностью окурок и ушел.

Агентство Телевидения Новости