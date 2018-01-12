В Харькове пройдёт двухдневный «Вертеп-фест»

Традиционно в фестивале участвуют артисты, которые играют вертепы и исполняют колядки.

«Мы не ограничиваем формат представления, ждём вертепы традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Но в этом году мы делаем упор именно на традиционный вертеп и традиционный вертепный костюм», — пишут организаторы на странице акции в Facebook.

13 января в 12.00 стартует парад вертепов: участники пройдут от площади Конституции к площади Свободы.

В 13.00 — торжественное открытие фестиваля на площади Свободы, там же до 15.00 будет проходить концерт. С 14.00 до 18.00 ещё один концерт устроят возле Оперного театра на ул. Сумской.

14 января с 10.00 до 13.00 в Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62) пройдут круглые столы и мастер-классы.

В 14.00 в парке Горького будут хором петь колядку «Новая радость стала».

Оба дня артисты также будут выступать в детских больницах и военных госпиталях, метро, торгово-развлекательных центрах, рядом с новогодними ёлками в парках.

Подробную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

В Харьковском горсовете предупреждают, что на время парада, с 11.30 до 14.00 13 января, перекроют движение по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы. Троллейбусы ходить не будут, а автобусы изменят маршрут:

№20э, 217э: пер. Спартаковский — ул. Университетская — спуск Соборный — ул. Клочковская — спуск Клочковский пл. Свободы — пр. Науки и дальше по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская — пер. Мечникова — ул. Пушкинская — ул. Ярослава Мудрого — ул. Сумская и дальше по маршруту;

№119э: ул. Вернадского — пер. Подольский — пер. Короленко — пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетнёвский — ул. Кооперативная) — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пл. Свободы - пр. Науки и дальше по маршруту.

Организатор акции — благотворительный фонд «Харьков с тобой». Проект «Вертеп-Фест 2018» реализуется при поддержке Программы национальных обменов, которую финансируют Европейский Союз и Национальный фонд поддержки демократии.

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